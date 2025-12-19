Tris Casertana a Giugliano | saldo il quinto posto meno la panchina di Capuano

Tempo di lettura: 3 minuti si ringrazia il collega Gregorio Morrone per la foto Era una partita equilibrata fino al 25esimo minuto, poi Heinz e Bentivegna la mettono sul binario rossoblù. Le tigri riescono a reagire tempestivamente, ma è stato impossibile infilare la difesa della squadra di Coppitelli. La vigilia di questo match si era presentato con il comunicato ufficiale del Giugliano che smentiva ogni scricchiolo sulla panchina di Eziolino Capuano: chissà se dopo quest’amara sconfitta per 0-3, riuscirà a mangiare il panettone. Di contro, sulla sponda dei falchetti, si festeggia a giusta ragione una vittoria che salda il quinto posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

