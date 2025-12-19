Treviso aggredito il direttore di Medianordest Luigi Bacialli

A Treviso, il direttore dei telegiornali di Medianordest, Luigi Bacialli, è stato vittima di un'aggressione in strada. L’episodio, avvenuto recentemente, ha richiesto il suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello. La vicenda ha suscitato preoccupazione e scalpore nella comunità locale.

© Lettera43.it - Treviso, aggredito il direttore di Medianordest Luigi Bacialli Il direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, Luigi Bacialli, 71 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere stato aggredito in strada da una persona poi fuggita. L’episodio è avvenuto nel centro storico, non lontano dall’abitazione del giornalista, mentre si trovava a passeggio. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Bacialli ha riportato ferite alla testa. Sull’identità dell’aggressore stanno indagando gli investigatori della questura. Il sindaco di Treviso Mario Conte: «Diverbio a causa dei cani». A fornire ulteriori elementi è stato il sindaco di Treviso, Mario Conte, intervenuto poco prima delle 13 in via Cornarotta, strada centrale della città dove si trova anche il comando dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso; TREVISO | AGGREDITO DA TRE GIOVANI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE, VITTIMA UN 26ENNE; Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest; Addio a Mario Borsato, lo stilista della piazza. Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore dei Tg Medianordest - Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato ... ansa.it

Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest - La Lega ha minacciato fino all'ultimo di non votare il maxiemendamento presentato giovedì che lasciava invariato l'allungamento delle finestre di attesa per le pensioni anticipate. ilfattoquotidiano.it

Luigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa. Stefani: «Gesto da condannare» - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di ... ilgazzettino.it

Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest. Il giornalista è stato colpito alla testa ma non è grave. #ANSA - facebook.com facebook

Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest. Il giornalista è stato colpito alla testa ma non è grave #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.