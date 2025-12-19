Trentino assessore Tonina | Azienda sanitaria universitaria passaggio epocale

Il Trentino si appresta a vivere un momento storico nel settore sanitario. L’assessore Tonina ha annunciato il passaggio dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari all’Azienda sanitaria universitaria integrata, segnando un nuovo capitolo di innovazione e sviluppo. Un cambiamento fondamentale che promette di migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni, consolidando il ruolo del sistema sanitario locale nel panorama nazionale.

© Lapresse.it - Trentino, assessore Tonina: "Azienda sanitaria universitaria passaggio epocale" "Fra pochi giorni l'attuale Azienda provinciale per i servizi sanitari diventerà l' Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino: un passaggio epocale per il nostro sistema sanitario. Con questa delibera impartiamo le prime direttive alla nuova Asuit e definiamo il quadro di riferimento per il piano degli investimenti dell'azienda, rafforzando l'integrazione tra assistenza, formazione e ricerca. Il finanziamento comprende risorse rilevanti e strutturali destinate alla Scuola di medicina e chirurgia dell'Università di Trento, un investimento strategico sul futuro del nostro sistema sanitario, e rafforza in modo deciso l'impegno sul fronte del recupero delle liste di attesa, attraverso la continuità e il potenziamento dell'offerta, l'ampliamento delle attività e il consolidamento delle misure già messe in campo, con l'obiettivo di garantire ai cittadini tempi di risposta più rapidi e un servizio sanitario pubblico sempre più solido ed efficiente". Medici, chiuso il nuovo contratto; Chiusi i nuovi contratti per i medici: aumenti fino a 14.700 euro annui. L'assessore Tonina esulta: «Servizio rafforzato»; La Provincia di Trento sigla il contratto con i medici ospedalieri e dell'azienda sanitaria: aumenti fino a 14.700 euro l'anno. Finanziato il servizio sanitario provinciale trentino per il 2026-2028 - 665,23 euro il finanziamento per il 2026 del Servizio sanitario provinciale: la Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore alla salute e politiche ...

PAT * «TONINA: “UN MILIONE PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLA DIAGNOSTICA”» - Ammonta ad oltre milione di euro l'investimento per il rinnovo tecnologico della diagnostica: è uno dei temi affrontati oggi, presso l'Ospedale Alto Garda e ... agenziagiornalisticaopinione.it

Macchinari sanitari vecchi e guasti, Furlani: “In due anni 14 apparecchiature nuove”. Tonina: “Su manutenzione e sostituzione pronta una programmazione seria" - “Ci deve essere una programmazione nella manutenzione e nella sostituzione dei macchinari. ildolomiti.it

