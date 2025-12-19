Trent' anni da sentire tutti | Semprefreski 30th anniversary show al Punkfunk

Trent’anni di musica e passione: Semprefreski celebra il suo 30° anniversario con un evento speciale al Punkfunk. Un viaggio nel tempo che ripercorre le radici di una scena che, tre decenni fa, ribolliva di energia e creatività. Palermo, allora diversa, ha visto nascere un movimento che ancora oggi ispira nuovi talenti e mantiene vivo il suo spirito ribelle.

Trent’anni fa Palermo era sicuramente un’altra città, ma il rumore che usciva dai garage e dai piccoli club aveva già una sua netta attitudine. Ed è proprio quell'attitudine che troveremo sul palco sabato 27 dicembre al PunkFunk (via Napoli 810), con il live show d'eccezione per festeggiare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

