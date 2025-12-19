Treno investe gregge Ferrovia bloccata ore
Un incidente sulla linea Firenze-Pisa ha causato l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno regionale tra San Miniato e San Romano. La collisione ha provocato la temporanea interruzione del servizio ferroviario, creando disagi e ritardi. L’intervento delle autorità ha messo in sicurezza l’area, ma i dettagli sull’incidente sono ancora in fase di verifica.
SAN MINIATO Un gregge di pecore è stato investito da un treno regionale tra le stazioni di San Miniato e San Romano sulla tratta Firenze-Pisa. Sarebbero una cinquantina le pecore uccise. L’incidente – sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria – è avvenuto poco dopo le 15 di ieri pomeriggio. Il treno che ha investito gli animali – il regionale 4035 partito da Firenze e diretto a Livorno – è rimasto bloccato sulle rotaie. Poi gli addetti delle ferrovie sono riusciti a farlo ripartire ed è potuto arrivare a destinazione. Soppressi tutti gli altri convogli. Una quindicina i treni che sono stati bloccati nelle stazioni di Firenze, Livorno e Pisa e negli scali intermedi di Empoli e Pontedera o che sono stati cancellati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
