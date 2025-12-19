Trenitalia accompagna le Feste Frecciarossa raddoppiati e collegamenti notturni

Durante le festività, Trenitalia si impegna a rendere i tuoi spostamenti più comodi e veloci. Con i Frecciarossa raddoppiati e i collegamenti notturni potenziati, viaggiare tra le città diventa ancora più semplice e confortevole. Le Feste sono il momento ideale per partire con Trenitalia e vivere appieno la magia natalizia, ovunque tu voglia andare.

Trenitalia accompagnerà gli italiani nei loro spostamenti durante le vacanze natalizie. Per venire incontro alle esigenze di 23 milioni i viaggiatori, quanti ne sono stimati in partenza fino al 7 gennaio, verrà rafforzata l'offerta su scala nazionale con un piano di potenziamento dei servizi. L'iniziativa prevede l'impiego di Frecciarossa in composizione doppia e collegamenti notturni con l'obiettivo di rispondere all'aumento della domanda con una maggiore disponibilità di posti. In particolare il Frecciarossa verrà impiegato in doppia composizione sull'intero percorso, una soluzione che consente di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l'orario di servizio.

