Tutti i dettagli di un matrimonio contribuiscono a creare l’atmosfera dell’evento, ma alle decorazioni spetta probabilmente il ruolo principale. Accenti, centrotavola e installazioni possono infatti regalare carattere e personalità sia alla location del rito che a quella del ricevimento, ed è fondamentale sceglierli con cura. Se state pianificando i vostri fiori d’arancio nel 2026, ad ogni modo, ci sono diverse tendenze che dovreste tenere d’occhio: gli esperti non hanno dubbi, le ispirazioni principali arriveranno dall’estetica degli Anni ’80 e dalla grandiosità dello stile Rococò e del tardo Rinascimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Trend di matrimonio, le decorazioni che vedremo nel 2026

