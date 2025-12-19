Tredicesima qualche trucco per non spenderla tutta subito

Con l’arrivo della tredicesima, molte famiglie italiane si trovano a dover gestire una spesa extra in vista delle festività. Tra regali, cene e organizzazione di viaggi last minute, il rischio di esaurire il budget in fretta è concreto. Ecco alcuni trucchi utili per affrontare questa stagione senza spendere troppo, tutelando le finanze e godendosi appieno le feste.

(Adnkronos) – A pochi giorni dal Natale, mentre per i 'ritardatari' restano ancora regali da fare, cene da organizzare e decisioni da prendere su Capodanno e viaggi last minute, per molte famiglie italiane la sensazione è sempre la stessa: le spese sembrano moltiplicarsi e stipendio e tredicesima rischiano di evaporare più in fretta del previsto.

