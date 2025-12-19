Tredicesima? Oltre la metà non viene più spesa | Sarà destinata a sistemare i conti

Oltre la metà della tredicesima non viene più destinata ai consumi, ma serve a sistemare i conti. Con circa 11 miliardi in arrivo entro Natale, solo 5,2 miliardi saranno effettivamente spesi, riflesso di una maggiore prudenza tra pensionati e lavoratori. Un trend che evidenzia come le festività si stiano trasformando in un momento di consolidamento finanziario, più che di spese impulsive.

Milano – Oltre metà della tredicesima non viene più spesa. Degli 11 miliardi (uno in più di un anno fa), che entro Natale saranno accreditati sui conti correnti di pensionati e lavoratori dipendenti come "gratifica natalizia " a sostegno dei consumi, ne saranno spesi 5,2. Il 52%, invece, resterà in famiglia. In base ai dati elaborati da Susini Group StP, studio di consulenza del lavoro, solo 1,6 miliardi saranno destinati a esborsi legati alle festività: 1,31 miliardi all'acquisto di regali e beni, tra i 260 e i 310 milioni a viaggi e vacanze e tra i 210 e i 260 a ristorazione ed eventi. La quota principale della tredicesima effettivamente spesa (64%, pari a 3,34 miliardi) coprirà le spese del mese legate ad affitti, rate, bollette.

