Tre testimoni chiave del caso dei presunti «Sarajevo Safari» sono morti in circostanze «sospette». Lo denuncia il giornalista investigativo croato Domagoj Margetic, che sostiene si tratti di un tentativo di « rimuovere testimoni scomodi » nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di Milano sui cosiddetti cecchini occidentali che, durante l’assedio di Sarajevo negli anni ’90, avrebbero pagato per sparare sui civili. Si tratta di Slavko Aleksic, deceduto ieri 18 dicembre 2025, Branislav Gavrilovic Brnet, morto a 61 anni lo scorso 25 settembre, e Vasili Vidovic Vasket, deceduto a 71 anni il 24 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Tre morti sospette tra i testimoni”, la denuncia di un giornalista croato sui Safari della morte a Sarajevo

Leggi anche: Sarajevo Safari, la denuncia social: tre morti sospette fra i testimoni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«Tre testimoni chiave dei cecchini del weekend di Sarajevo morti in circostanze sospette»: la denuncia di un giornalista croato - Le accuse di Domagoj Margetic e il presunto coinvolgimento del presidente serbo Aleksandar Vucic L'articolo «Tre testimoni chiave dei cecchini del weekend di Sarajevo morti in circostanze sospette»: l ... msn.com