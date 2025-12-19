Tre persone si riprendono mentre bruciano vivo un elefante e poi mettono il video sui social | arrestati in Sri Lanka
Tre uomini nello Sri Lanka sono stati arrestati dopo aver diffuso sui social un video in cui si vedono mentre bruciano vivo un elefante. L'episodio, scaturito da un atto di crudeltà, ha suscitato sdegno e condanna a livello internazionale. Le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini, identificando e fermando i responsabili per garantire giustizia e proteggere la fauna selvatica.
Tre uomini nello Sri Lanka sono stati arrestati per aver bruciato vivo un elefante, identificati grazie a un video sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
