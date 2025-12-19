C’è un nuovo capitolo nell’inchiesta sui cosiddetti “safari della morte”. Il giornalista investigativo croato Domagoj Margetic definisce ‘sospette” le morti di tre testimoni diretti del caso dei turisti cecchini che sarebbero partiti dall’Italia, dopo aver pagato somme “ingenti” ai militari serbi, per partecipare all’assedio di Sarajevo e sparare “per divertimento” contro i cittadini della capitale bosniaca. I tre, secondo quanto scrive in una dichiarazione sui social media, Margetic, che un mese fa ha chiamato in causa il presidente serbo, Aleksandar Vuci c, nella vicenda, sarebbero morti in un breve lasso di tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tre morti sospette tra i testimoni”, la denuncia di un giornalista croato sui Safari della morte a Sarajevo

Leggi anche: Inchiesta a Milano per i “safari della morte” di Sarajevo: si indaga sui turisti che pagavano per essere cecchini

Leggi anche: Italiani tra i cecchini del weekend a Sarajevo, testimoni attesi in Tribunale: cosa filtra sul "safari"

