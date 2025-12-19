Tre migranti tentano la traversata delle Alpi da Claviere | costretti a tornare indietro dalle neve recuperati infreddoliti

Tre migranti sudanesi hanno tentato la traversata delle Alpi partendo da Claviere, ma sono stati costretti a tornare indietro a causa delle intense nevicate. Recuperati infreddoliti e in condizioni di estrema stanchezza, i tre giovani si sono trovati di fronte alla durezza del clima e alle difficoltà del percorso. Un episodio che evidenzia ancora una volta le sfide e i rischi affrontati da chi cerca una speranza di vita oltre confine.

Tre giovani migranti sudanesi hanno tentato la traversata delle Alpi partendo da Claviere nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025. Poco dopo la partenza, però, sono rimasti bloccati dalla neve e hanno dato l'allarme facendo scattare battute di ricerca che sono durate per alcune ore. Nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Educazione sessuale, Manzi (Pd): “La destra costretta a tornare indietro, vittoria del buonsenso e delle opposizioni” Leggi anche: Cartolina dalle Alpi: Alica Schmidt tra bikini mozzafiato e paesaggi da sogno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tre migranti tentano la traversata delle Alpi da Claviere: costretti a tornare indietro dalle neve, recuperati infreddoliti. Tre migranti tentano la traversata delle Alpi da Claviere: costretti a tornare indietro dalle neve, recuperati infreddoliti - Tre giovani migranti sudanesi hanno tentato la traversata delle Alpi partendo da Claviere nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025. torinotoday.it

MOSTRA | Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni Lieux Saint Partagés. Voyage entre les religions 9.10.2025 - 19.01.2026 L’arazzo monumentale “Jardin d’Afrique” di Rachid Koraïchi evoca il mare come frontiera che i migranti tentano di attraversare p - facebook.com facebook

Nonostante oggi, 18 dicembre, si celebri la Giornata Internazionale del Migrante, lungo le rotte migratorie si continua a morire. L’ultimo episodio è avvenuto nei pressi del confine tra Marocco e Algeria, dove nove migranti africani sono morti a causa dell’esposi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.