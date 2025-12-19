Tre chilometri contromano sull’Aurelia Poi esce

Un pericoloso episodio di guida contromano si è verificato lungo l’Aurelia, tra Grosseto centro e Grosseto Est. Un veicolo ha percorso circa tre chilometri in direzione opposta al flusso del traffico, generando grande preoccupazione tra gli automobilisti e le forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla vigilanza sulle strade della zona.

© Lanazione.it - Tre chilometri contromano sull'Aurelia. Poi esce GROSSETO Stava viaggiando contromano nel tratto compreso tra Grosseto centro e Grosseto Est della variante Aurelia. E ha percorso una distanza di 3 chilometri e 200 metri. Aveva imboccato la strada all'altezza di Grosseto centro in direzione Roma, procedendo però contromano e costringendo gli automobilisti a segnalare la situazione alle forze dell'ordine. Segnalazioni che sono state immediatamente raccolte dalla Polizia stradale di Grosseto che ha attivato i controlli immediatamente sul tratto interessato: una pattuglia si è immediatamente precipitata nella zona, insieme ad un'auto dei Carabinieri, ma entrambe nel tratto interessato non hanno trovato nessuna macchina che procedeva in contromano.

