Travolta da un' auto ad Arezzo | finisce in ospedale

Una serata di apprensione ad Arezzo, dove una donna di 77 anni è stata investita da un'auto in via Baldaccio D’Anghiari. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha generato molta preoccupazione tra i passanti. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Attimi di apprensione nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre, in via Baldaccio D'Anghiari, ad Arezzo, dove un'automobile ha investito una donna di 77 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi del 118 della Asl Toscana Sud Est.

