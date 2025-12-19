Trattori di rabbia per 10mila Addio ai campi si va a Bruxelles | Ursula nemica dell’agricoltura

In un clima di crescente tensione, gli agricoltori italiani scendono in piazza contro le politiche europee che, secondo loro, stanno danneggiando il settore. Con slogan duri e manifestazioni spettacolari, si rivolgono a Bruxelles per difendere i loro diritti e il patrimonio rurale, accusando Ursula von der Leyen di essere nemica dell’agricoltura e di aver sottratto ingenti risorse agli agricoltori italiani.

© Ilrestodelcarlino.it - Trattori di rabbia per 10mila. Addio ai campi, si va a Bruxelles: "Ursula, nemica dell'agricoltura" Ferrara, 19 dicembre 2025 – "Novanta miliardi rubati agli agricoltori". "L'Europa è nata nei campi, Ursula ricordatelo", "Basta bugie", "Ursula, nemica dell'agricoltura". Il profilo del burattino Pinocchio, il naso lungo. Si sarà sentita fischiare parecchio le orecchie Gertrud von der Leyen – Ursula, per gli agricoltori – lassù nel palazzo mentre laggiù, nelle strade e piazze – Place du Luxembourg, Boulevard Roi Albert II – risuonavano fischietti, clacson, il motore un po' imballato dalla rabbia dei trattori. La protesta degli agricoltori alla volta di Bruxelles. Sveglia all'alba, chek in, imbarco sull'aereo, un po' di ore di volo.

Lanci di uova e pietre sugli edifici del Parlamento europeo, protestano gli agricoltori. Appiccati roghi e incendiato un albero. Contestazioni contro il bilancio europeo, la Pac e il Mercosur. In marcia i trattori - facebook.com facebook

