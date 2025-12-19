trattamenti brevi ed efficaci per la leucemia perugia tra i protagonisti del trial internazionale

La Sezione di Ematologia dell’Università di Perugia ha preso parte al prestigioso trial internazionale “CLL17” sulla leucemia linfatica cronica, promosso dal German CLL Study Group. Questa partecipazione sottolinea l’impegno della nostra ricerca nel offrire trattamenti brevi ed efficaci, contribuendo a sviluppare soluzioni innovative per i pazienti affetti da questa malattia. Un passo importante verso terapie più mirate e miglioramenti della qualità di vita.

La Sezione di Ematologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia ha partecipato a uno dei più importanti studi clinici internazionali sulla leucemia linfatica cronica, il trial “CLL17”, promosso dal German CLL Study Group, con il professor Paolo Sportoletti come responsabile scientifico della collaborazione. L’iniziativa si inserisce nelle attività del Centro di Ricerca Ematologica diretto dalla professoressa Maria Paola Martelli. Lo studio ha coinvolto pazienti afferenti all’Azienda Ospedaliera di Perugia, garantendo continuità tra assistenza clinica e ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

