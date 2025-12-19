Il trasporto pubblico locale continua a essere al centro delle attenzioni, con il pressing sulla Regione e una lettera indirizzata a Fico. Mastella denuncia ritardi nel subentro, definendoli inaccettabili, e sottolinea come il Comune non possa essere chiamato a pagare per responsabilità che non gli appartengono. È tempo di agire con decisione per affrontare queste criticità e garantire servizi efficiently per i cittadini.

© Anteprima24.it - Trasporto pubblico locale, pressing sulla Regione e lettera a Fico, Mastella: “Ritardi nel subentro inaccettabili”

Tempo di lettura: 2 minuti “Sul trasporto pubblico locale in città, non possiamo tollerare ritardi, né consentire che il Comune paghi per responsabilità che non sono assolutamente sue, ma derivano dalla Regione. L’Amministrazione che guido ha salvato il trasporto pubblico in questa città e non posso accettare che gli sforzi di questi anni siano vanificati. Su questo, dopo che per sette anni si è atteso questo momento, ora è arrivato il momento del subentro, senza indugi ulteriori, del gestore unico. In caso contrario, dovrò tutelare l’Ente e i cittadini e farò in ogni sede possibile”, lo afferma il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo che stamane il Comune ha scritto una lettera al presidente della Giunta regionale Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Trasporto urbano, Mastella alla Regione: “Subentro Air a gennaio 2026, evitare ritardi”

Leggi anche: Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salerno, bus turistici: pressing dei sindacati per soluzione più sicura; L’azienda in pressing sulle banche. Strategie diverse per il maxi buco. Ma il rischio d’impresa preoccupa; Polizia Locale, il concorso divide la maggioranza: mobilità saltate, pressing civici e sospetto di scelta forzata.

Benevento: pressing sulla Regione e lettera a Fico per il TPL in città. Mastella, ritardi nel subentro inaccettabili - (FERPRESS) – Benevento, 19 DIC – “Sul trasporto pubblico locale in città, non possiamo tollerare ritardi, né consentire che il Comune paghi per responsabilità che non sono assolutamente sue, ma deriva ... ferpress.it