Trasporto pubblico locale pressing sulla Regione e lettera a Fico Mastella | Ritardi nel subentro inaccettabili
Il trasporto pubblico locale continua a essere al centro delle attenzioni, con il pressing sulla Regione e una lettera indirizzata a Fico. Mastella denuncia ritardi nel subentro, definendoli inaccettabili, e sottolinea come il Comune non possa essere chiamato a pagare per responsabilità che non gli appartengono. È tempo di agire con decisione per affrontare queste criticità e garantire servizi efficiently per i cittadini.
Tempo di lettura: 2 minuti “Sul trasporto pubblico locale in città, non possiamo tollerare ritardi, né consentire che il Comune paghi per responsabilità che non sono assolutamente sue, ma derivano dalla Regione. L’Amministrazione che guido ha salvato il trasporto pubblico in questa città e non posso accettare che gli sforzi di questi anni siano vanificati. Su questo, dopo che per sette anni si è atteso questo momento, ora è arrivato il momento del subentro, senza indugi ulteriori, del gestore unico. In caso contrario, dovrò tutelare l’Ente e i cittadini e farò in ogni sede possibile”, lo afferma il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo che stamane il Comune ha scritto una lettera al presidente della Giunta regionale Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Trasporto urbano, Mastella alla Regione: “Subentro Air a gennaio 2026, evitare ritardi”
Leggi anche: Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni
Salerno, bus turistici: pressing dei sindacati per soluzione più sicura; L’azienda in pressing sulle banche. Strategie diverse per il maxi buco. Ma il rischio d’impresa preoccupa; Polizia Locale, il concorso divide la maggioranza: mobilità saltate, pressing civici e sospetto di scelta forzata.
Benevento: pressing sulla Regione e lettera a Fico per il TPL in città. Mastella, ritardi nel subentro inaccettabili - (FERPRESS) – Benevento, 19 DIC – “Sul trasporto pubblico locale in città, non possiamo tollerare ritardi, né consentire che il Comune paghi per responsabilità che non sono assolutamente sue, ma deriva ... ferpress.it
Trasporto pubblico locale: il Consiglio regionale approva prestito da 19 milioni per Genova e province - I fondi saranno destinati a coprire gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nel comparto autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale ... telenord.it
Trasporto pubblico locale, l’unità di rete preoccupa i lavoratori - Si chiama unità di rete ed è un ambito territoriale ottimale per i trasporti individuato in base a una legge nazionale, che dovrà essere messo quindi a bando, come da normativa. trcgiornale.it
«Separiamo finalmente pedoni e ciclisti e rendiamo il trasporto pubblico accessibile. Non è un intervento solo per i Giochi, ma un investimento strutturale per Verona» - facebook.com facebook
L'Italia è quel paese dove #Atac, azienda del trasporto pubblico a Roma, è costata 12 miliardi di euro pubblici in 15 anni, dove la #spesa pubblica ha sfondato i 1100 miliardi di euro, ma c'è bisogno di una #tassa sui #pacchi perchè la spesa pubblica non è ma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.