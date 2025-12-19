Trasporto disabili un’auto a Roncofreddo e Borghi
L’Auser di Cesena ha potenziato il servizio di trasporto per disabili con l’acquisto di una Fiat Orion Doblò attrezzata. Questo veicolo, destinato a Roncofreddo e Borghi, rappresenta un passo importante per garantire mobilità e assistenza qualificata ai cittadini con esigenze speciali, rafforzando il legame tra comunità e servizi di solidarietà.
L’Auser di Cesena ha acquistato un’auto Fiat Orion Doblò attrezzata per il trasporto dei disabili al fine di fare servizio per i cittadini di Roncofreddo e di Borghi. La presentazione è stata fatta in comune a Roncofreddo da Luciano Bigi presidente Auser di Cesena insieme alla sindaca Sara Bartolini e a Egizio Menghi, cordinatore Auser per Roncofreddo e Borghi, con 15 volontari. Ha detto Il presidente Luciano Bigi: "L’auto l’avevamo anche prima, ma non era attrezzata per il trasporto dei disabili. Il costo è stato di 42mila euro pagata da noi, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dalla banca Credit Agricole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Provincia convoca i dirigenti . Trasporto disabili e inclusione
Leggi anche: Trasporto alunni disabili, contributi dal Comune di Cascina
Trasporto disabili, un’auto a Roncofreddo e Borghi - L’Auser di Cesena ha acquistato un’auto Fiat Orion Doblò attrezzata per il trasporto dei disabili al fine di fare servizio per i cittadini di Roncofreddo e di Borghi. ilrestodelcarlino.it
Caprie: c'è il bonus trasporto scolastico per gli studenti disabili - facebook.com facebook
Citroën Berlingo con pianale ribassato e rampa per trasporto passeggeri disabili in carrozzina disabili.com/recensioni-pro… #allestimentiauto #trasportodisabili #disabili #Berlingodisabili #mobilità x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.