Trasporto disabili un’auto a Roncofreddo e Borghi

L’Auser di Cesena ha potenziato il servizio di trasporto per disabili con l’acquisto di una Fiat Orion Doblò attrezzata. Questo veicolo, destinato a Roncofreddo e Borghi, rappresenta un passo importante per garantire mobilità e assistenza qualificata ai cittadini con esigenze speciali, rafforzando il legame tra comunità e servizi di solidarietà.

L’Auser di Cesena ha acquistato un’auto Fiat Orion Doblò attrezzata per il trasporto dei disabili al fine di fare servizio per i cittadini di Roncofreddo e di Borghi. La presentazione è stata fatta in comune a Roncofreddo da Luciano Bigi presidente Auser di Cesena insieme alla sindaca Sara Bartolini e a Egizio Menghi, cordinatore Auser per Roncofreddo e Borghi, con 15 volontari. Ha detto Il presidente Luciano Bigi: "L’auto l’avevamo anche prima, ma non era attrezzata per il trasporto dei disabili. Il costo è stato di 42mila euro pagata da noi, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dalla banca Credit Agricole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

