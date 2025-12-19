Trappole per cinghiali a Brunate il sindaco risponde | gabbie spostate lontano da case e sentieri

La questione delle gabbie-trappola per cinghiali a Brunate tiene banco, con la discussione che si infittisce tra cittadini e amministrazione. Dopo le richieste di intervento avanzate da Alleanza Verdi e Sinistra, il sindaco ha risposto garantendo che le gabbie saranno spostate lontano da case e sentieri, cercando di trovare un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza dei residenti.

Il caso delle gabbie-trappola per la cattura dei cinghiali a Brunate continua a far discutere. Dopo la richiesta avanzata da Alleanza Verdi e Sinistra di adottare un'ordinanza contingibile e urgente per la rimozione delle strutture di cattura, il sindaco ha trasmesso una comunicazione ufficiale.

Premesso che questa NON è la soluzione al tema del “sovrappopolamento” dei cinghiali – fenomeno creato dall’uomo tramite l’immissione di specie non autoctone a uso e consumo della caccia – è doveroso porsi almeno una domanda fondamentale. Un - facebook.com facebook

