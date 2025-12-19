Transformers 3 – In guerra su più fronti

La Fase 3 dell’Energon Universe si conclude con Transformers 3 – La furia dei Combiner, un’avventura epica che mette in scena battaglie su più fronti. Dopo Void Rivals 3 e l’arrivo di G.I. Joe, questa nuova uscita di saldaPress promette emozioni intense e colpi di scena spettacolari, portando i fan in un mondo di guerra e alleanze in continuo mutamento.

Dopo Void Rivals 3 e la new entry G.I. Joe arriviamo alla fine della Fase 3 dell’ Energon Universe con Transformers 3 – La furia dei Combiner, sempre pubblicato da saldaPress. La lunga run di Daniel Warren Johnson, prima autore unico e ora coadiuvato ai disegni da un team d’eccezione composto da Jorge Corona, Jason Howard e Ryan Ottley, e dai colori di Mike Spicer e Annalisa Leoni, sta per giungere alla sua conclusione nel prossimo volume, ma ha ancora tantissime sorprese da riservare sia ai fan storici dei Transformers che a quelli che li stanno conoscendo per la prima volta in questo nuovo universo narrativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

