Tram e reperti cantieri extra Si rischiano 4 mesi di ritardi Palazzo Vecchio in pressing | Meglio non cambiare piani

La città si prepara a un possibile rallentamento dei lavori, con ritardi stimati fino a quattro mesi. Tra cantieri, reperti e imprevisti, il Palazzo Vecchio invita a mantenere i piani attuali, preferendo cautela e continuità nel progetto. La relazione ufficiale conferma le criticità emerse, evidenziando le sfide di un intervento che si scontra con il patrimonio storico e le esigenze di tutela.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Non sarebbe affatto una passeggiata. Lo si era intuito già quando in piazza Beccaria i basamenti delle mura trecentesche avevano fatto capolino sotto le benne delle ruspe, ma ora è tutto nero su bianco – ad eccezione delle tempistiche – nella relazione, post saggi, trasmessa dall'amministrazione comunale alla Soprintendenza. Era stata proprio la responsabile dei Beni culturali Antonella Ranaldi a dare indicazioni precise a Palazzo Vecchio durante il sopralluogo al cantiere della tramvia all'indomani del rinvenimento: il manufatto dovrà essere preservato (anche se poi tornerebbe ad essere ricoperto e quindi mai più visibile agli occhi dei fiorentini) e quindi il maxi tubo di Publiacqua, il 're' dei sottoservizi che nel progetto corre lungo tutti i viali di circonvallazione, non lo portà attraversare.

