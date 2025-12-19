Trails in the Sky 2nd Chapter è stato annunciato con un trailer piattaforme periodo di uscita e dettagli

GungHo Online Entertainment America ha svelato Trails in the Sky 2nd Chapter, il nuovo capitolo della celebre serie di Nihon Falcom. Con un emozionante trailer, sono stati rivelati piattaforme, data di uscita e dettagli che entusiasmeranno i fan. Un ulteriore passo avanti per questa amata saga, pronta a conquistare nuovi e vecchi appassionati.

GungHo Online Entertainment America ha annunciato Trails in the Sky 2nd Chapter, il prossimo capitolo della famosa serie Trails di Nihon Falcom. Con una grafica completamente in 3D e un gameplay migliorato, il secondo capitolo della serie Trails in the Sky riprende da dove si era interrotto il primo, Trails in the Sky 1st Chapter, dopo i disordini che hanno scosso il Regno di Liberl. La storia continua con Estelle che parte alla ricerca di Joshua dopo che lui è sparito nel bel mezzo di una cospirazione che si sta diffondendo in tutto il continente. La Standard Edition sarà disponibile nell’autunno 2026 su Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

