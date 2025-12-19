Tragicomico flash-flop dei giovani del Pd | fanno l’albero di Natale con le palle del governo nessuno se li fila video

Cercavano il bagno di folla, forti della grande ironia dimostrata con la realizzazione di un albero di Natale adornato dalle “palle” del governo Meloni, dove palle sta per bugie: è finita con selfie e video tra i giovani del Pd nel “deserto” di persone, a conferma che l’iniziativa non ha scatenato particolare consenso tra i passanti nella piazzetta di fronte a Montecitorio. In tutto, una decina di militanti e un paio di parlamentari: l’invito a scrivere sulle palline di Natale le promesse non mantenute dal governo è a I Giovani Democratici hanno messo davanti all’obelisco di Montecitorio un piccolo albero di Natale addobbato con le consuete palle, sopra le quali hanno scritto le promesse del Governo, dall’aumento delle pensioni ai centri in Albania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

