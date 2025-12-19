Tragico schianto in A1 fra Pontecorvo e Ceprano contro un tir | morto il professor Alessandro Sdoia aveva 50 anni
Un incidente mortale sull'A1 tra Pontecorvo e Ceprano si è portato via il professor Alessandro Sdoia, 50 anni. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto incolmabile. Un dramma che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale e quanto la perdita di una vita sia un colpo duro per tutti.
Si chiamava Alessandro Sdoia e aveva 50 anni l'automobilista morto nel tragico incidente di questa mattina in autostrada. Lavorava come insegnante e lunedì scorso era stato eletto nella nuova segreteria della FLC CGIL di Frosinone e Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
