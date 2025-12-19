Tragedia sui binari uomo investito dalla Circumvesuviana Circolazione sospesa

Un grave incidente si è verificato sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, provocando la sospensione della circolazione. Un uomo è stato investito da un treno all’interno della galleria che collega Castellammare a Vico Equense, in direzione Sorrento. La tragedia ha suscitato grande emozione e preoccupazione tra cittadini e pendolari, mentre le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Un uomo è stato investito da un treno che sta transitando all'interno della grotta che unisce Castellammare a Vico Equense in direzione Sorrento. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, la vittima aveva imboccato a piedi il.

