Una tragica notte scuote la Bassa Friuliana: un incidente mortale si è verificato giovedì 18 dicembre, quando un’auto è uscita di strada in via della Villa, a Bagnaria Arsa. Purtroppo, le ferite riportate dall’automobilista, un uomo di 36 anni, si sono rivelate fatali. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Tragedia nella notte: auto esce di strada, muore un 36enne

Notte di sangue sulle strade del Bassa Friuliana. Poco prima della mezzanotte di giovedì 18 dicembre, un’autovettura è uscita autonomamente di strada in via della Villa, al civico 55, nel territorio comunale di Bagnaria Arsa. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a uno degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

