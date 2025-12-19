Tragedia enorme la leggenda muore così | Con lui anche moglie e figli Terribile

Una tragedia sconvolge l’America dei motori, lasciando senza fiato appassionati e professionisti. La perdita di una leggenda, scomparsa in circostanze drammatiche, ha scosso profondamente il mondo delle corse. Un evento che resterà impresso nella memoria di molti, segnando un'epoca e lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi amava la velocità e l’adrenalina.

L’America dei motori è stata scossa da una tragedia che ha lasciato senza parole appassionati e addetti ai lavori. Greg Biffle, ex pilota e icona della NASCAR, è morto a 55 anni in un drammatico incidente aereo avvenuto giovedì mattina in North Carolina. Il velivolo su cui viaggiava si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto regionale di Statesville, a nord di Charlotte. Nessuno dei sette occupanti è sopravvissuto. Insieme a lui hanno perso la vita la moglie Cristina e i figli Emma, di 14 anni, e Ryder, di appena cinque. Una tragedia che ha cancellato un’intera famiglia e sconvolto una comunità intera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

