Tragedia a Oglianico | colto da un malore nell' azienda in cui lavora morto il consigliere comunale Paolo Crema

Una tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, in un'azienda di Oglianico. Paolo Crema, 48enne conosciuto consigliere comunale, è stato colto da un malore mentre lavorava nel magazzino della ditta Castagna di via Salassa. I sanitari del 118 Azienda Zero, chiamati dai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

