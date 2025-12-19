Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente ci sono ancora lunghe code sulla A24 tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso L'Aquila i tempi di percorrenza per il tratto sono in un'ora e 50 minuti circa ancora per incidente incolonnamenti sulla tangenziale est tra l'uscita per la 24 e la Nomentana in direzione della Salaria ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con cuore a partire da Portonaccio e sulla Nomentana concludi a partire da viale Tirreno ancora molto traffico su viale del Foro Italico con code da Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso la Ilaria rallentamenti sulla Flaminia da via dei Due Ponti al Raccordo Anulare ancora intenso il traffico anche sul Raccordo Anulare concludi in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana 24 rallentamenti e code anche in carreggiata esterna a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud stessa situazione sulla Roma Napoli Dove troviamo ancora code tra il bivio per la quattro e Valmontone verso Napoli e si lavora di notte sulla tangenziale est dalle 23 alle 6 che ora è il tratto sopraelevato da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni traffico verrà fatto uscire al Largo Passamonti contestualmente chiusa anche la rampa che da via dei Galli conduce sulla tangenziale est in direzione San Giovanni come sempre per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 19:30

