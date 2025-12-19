Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente Ci sono code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso L'Aquila per il traffico intenso contattarti sul Napoli tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli ancora molto sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare con incolonnamenti in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e a seguire la Bufalotta alla Casilina code anche in carreggiata esterna a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud incolonnamenti sulla Flaminia da via del Foro Italico al Raccordo su via del Foro Italico code da via dei Campi Sportivi a via Salaria verso San Giovanni code anche sulla tangenziale est dalla 24 via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico a complicare la situazione e anche un incidente avvenuto all'altezza della Nomentana infine incidente anche su viale del Policlinico con rallentamenti all'altezza di via Morgagni per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 18-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 19:30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni; Manifestazioni a Roma nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre: luoghi, orari, divieti; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 19-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico rallentato sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare In quest'ultima direzione trafficata ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 19-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati Anche a causa delle prime partenze legate alle festività natalizie abbiamo traffico molto sostenuto lungo la Roma Napoli tra ... romadailynews.it

Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. Le previsioni Anas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. tg24.sky.it