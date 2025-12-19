Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità palazzo dello sport dell'EUR prosegue la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento e con Giorgia non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già dal tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana direzione Laurentina la fermata più vicina a Eur palasport Vi ricordo inoltre che le metropolitane il venerdì seguono l'orario pure con ultime corse dei treni e 1:30 di notte lavori notturni sulla tangenziale est partire dalle 23 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto della sopraelevata dalla Passamonti fino a viale Castrense in direzione di San Giovanni tutto il traffico verrà fatto uscire a Largo Passamonti contestualmente è chiusa anche la rampa che da via dei Galli conduce sul potenziale est in direzione di San Giovanni domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 9 e presumibilmente sino alle 14 si fermeranno i treni della fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà attivo un servizio bus Che effettuerà fermate in prossimità delle stazioni chiuse https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 16:30

Leggi anche: Traffico Roma del 16-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 19:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni; Manifestazioni a Roma nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre: luoghi, orari, divieti; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 19-12-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità palazzo dello sport dell'EUR prosegue la stagione dei concerti ... romadailynews.it

Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. Le previsioni Anas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. tg24.sky.it