Ecco le principali variazioni del traffico e del trasporto pubblico a Roma tra Natale e Capodanno, con orari e servizi speciali. Durante le festività, la rete di bus, tram e metropolitane subirà modifiche per garantire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini. Di seguito, le informazioni essenziali per muoversi in città durante questo periodo, per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 14:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità gli orari del pubblico per i giorni tra Natale e Capodanno il 24 dicembre la rete diurna di bus tram e metropolitane si fermerà alle ore 21 Quando partiranno le ultime corse da capolinea orari bus notturni a Natale invece bus tram e metro saranno attivi in due fasce orarie ovvero dalle 8:30 alle 13 e poi dalle 16:30 alle 21 anche questo caso regolare la rete notturna di bus venerdì 26 dicembre Santo Stefano normale orario festivo per la rete Capitolina del trasporto pubblico con le m che saranno attive fino alle 1:30 di notte e per la notte dell'ultimo dell'anno ultime corse metro alle 2:30 e servizio straordinario anche 17 linee di bus tutti i dettagli sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Traffico Roma del 14-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 14-12-2025 ore 14:30

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni; Manifestazioni a Roma nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre: luoghi, orari, divieti; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 19-12-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità gli orari del pubblico per i giorni tra Natale e Capodanno il 24 ... romadailynews.it

Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. Le previsioni Anas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. tg24.sky.it