Traffico intenso a Roma alle 08:30 del 19 dicembre 2025, con rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui la diramazione Roma nord, il raccordo anulare, via Flaminia, via Salaria e la tangenziale. Uno sciopero di quattro ore coinvolge il personale ATAF, influenzando principalmente la metro C e i bus di Tor Vergata. Restano invece regolari i servizi di metro B, B1, tram, filobus e le altre linee di trasporto pubblico e regionale.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 08:30

Luceverde Roma Bentrovati traffico rallentato sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare In quest'ultima direzione trafficata la carreggiata interna raccordo con code tra Casilina e da Appia stessa situazione in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina traffico in coda sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code per traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e video per la tangenziale indetto per la giornata di oggi venerdì 19 dicembre uno sciopero di quattro ore dalle 9 alle 13 del personale atac la protesta interessa esclusivamente il personale della metro C e del deposito bus di Tor Vergata che serve la zona est della città servizio regolare Invece per quanto riguarda la metro alle metro B e B1 collegamenti regolari anche per la ferrotramvia termini Centocelle i tram e filobus e tutte le altre linee di bus della regolari anche i collegamenti di Cotral e Trenitalia dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

