Traffico intenso a Roma questa mattina, con code e rallentamenti su diverse arterie a causa di un incidente sulla Roma Nord e di uno sciopero di quattro ore che coinvolge il personale ATAC. La situazione si presenta complessa nelle zone est e lungo alcune linee principali, mentre i servizi di metro e ferrovie risultano regolari. Ecco le principali informazioni per orientarsi nel traffico di oggi.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-12-2025 ore 07:30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia code anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Viale Palmiro Togliatti è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro città indetto per la giornata di oggi venerdì 19 dicembre uno sciopero di quattro ore dalle 9 alle 13 che coinvolge il personale atac la protesta interessa esclusivamente il personale della metro C e del deposito bus di Tor Vergata Che bella zona est della città servizio regolare Invece per quanto riguarda la metro a e le metro B e B1 regolari anche i collegamenti della ferrotramvia termini-centocelle per Trump e per tutte le altre linee di bus della città regolari anche i collegamenti di Cotral e Trenitalia dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

