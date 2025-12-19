Traffico Lazio del 19-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati Anche a causa delle prime partenze legate alle festività natalizie abbiamo traffico molto sostenuto lungo la Roma Napoli tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli con tempi di percorrenza di circa 40 minuti intenso il traffico anche lungo l'appia tra Ciampino e Frattocchie e tra Castel Gandolfo e Albano Laziale stessa situazione lungo la Nettunense tra Pavone Campoleone altre code a tratti lungo la Pontina tra Pomezia e Aprilia è all'altezza di Latina le maggiori difficoltà per la circolazione sono Però al momento concentrate sul Raccordo Anulare Dove troviamo lunghe Code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e a seguire dalla Bufalotta alla Casilina incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma in programma lavori notturni sulla A1 Roma Napoli dalle 22 alle 6 resterà totalmente chiuso il casello di Ferentino in uscita in entrata dai per le due direzioni si lavora questa notte anche sulla Pontina Aprilia con chiusura del tratto tra via Mascagni e via genio civile nella fascia oraria tra le 21 e le 6 da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

