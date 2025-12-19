Traffico Lazio del 19-12-2025 ore 09 | 30

Aggiornamento sul traffico a Roma del 19 dicembre 2025 alle 09:30. La metro C è chiusa a causa di uno sciopero, interessando anche alcune linee di bus nell’est della città. Per dettagli su eventuali disservizi e itinerari alternativi, consultate romamobile. Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità, in collaborazione con Luce Verde.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione Roma servizi per la mobilità in Atac fino alle ore 13 uno sciopero interessa unicamente la metro C e le linee di bus che fanno riferimento al deposito di Tor Vergata questa la situazione la metro C è chiusa possibili Stop per 27 linee di bus in servizio nel quadrante est della città l'elenco completo è su romamobile.it nessuno sciopero e servizio Quindi regolare per le metro A e B B1 per la ferrotramvia termini Centocelle per i tram per i filobus e per tutte le altre linee di bus della città regolari anche i collegamenti di Cotral e Trenitalia ulteriori dettagli sono su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

