Tra Estupinan e Bartesaghi non c’è più un duello Con l’italiano il Milan guadagna …
Il Napoli ha vinto contro il Milan: Massimiliano Allegri ha cambiato qualcosa mettendo Estupinan al posto di Bartesaghi. La nostra analisi sulla fascia sinistra rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Nasce il duello tra Bartesaghi ed Estupinan: chi è il migliore per il Milan? I numeri
Leggi anche: Biasin: “Milan? Con il Parma colpa di Estupinan. Allegri mezzo errore. Bartesaghi …”
Il Milan cerca l'ultimo titolare: a sinistra Estupinan o Bartesaghi? Ecco cosa dicono i numeri - Estupinan è arrivato al Milan per una ventina di milioni come sostituto di Theo Hernandez. gazzetta.it
LAZ-MIL (1-0): Allegri manda dentro anche Bartesaghi: esce Estupinan - È il momento anche di Davide Bartesaghi che fa il suo ingresso al minuto 87: esce Pervis Estupinan, autore di una prova molto negativa come quella di molti suoi compagni di squadra. milannews.it
Inter-Milan, i dubbi di Allegri: torna Rabiot a centrocampo. A sinistra uno tra Estupinan e Bartesaghi - Salvo imprevisti, che di questi tempi non si sa mai, Massimiliano Allegri potrà contare sul suo fedelissimo nel derby contro l’Inter. ilmessaggero.it
Il sunto di oggi: Maignan sbaglia tutto (capita). DeWinter non è da Milan. Nkunku inspiegabile ed inguardabile. Estupinan mi fa rimpiangere bartesaghi. - facebook.com facebook
Il nostro undici titolare. Allegri lancia Estupinan e Jashari dal 1’ minuto. Fuori Bartesaghi e Modric. In avanti torna Pulisic, out Leao. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.