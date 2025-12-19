Tra Alcaraz e Ferrero la rottura è avvenuta sul nuovo contratto con clausole inaccettabili e un bel po’ di soldi in meno

La separazione tra Alcaraz e Ferrero si è consumata a causa di un nuovo contratto controverso, caratterizzato da clausole inaccettabili e una riduzione significativa dello stipendio. La vicenda ha scosso il mondo del tennis, riportando al centro l’esperienza e il giudizio di Toni Nadal, sempre da ascoltare quando si discute di questa disciplina. La fine del rapporto apre scenari incerti e riflessioni sul rapporto tra giocatore, coach e contratti economici.

© Ilnapolista.it - Tra Alcaraz e Ferrero la rottura è avvenuta sul nuovo contratto, con clausole inaccettabili e un bel po' di soldi in meno Tra Alcaraz e Ferrero la rottura è avvenuta suo nuovo contratto, con clausole inaccettabili per il coach (Marca) Quando si parla di tennis, Toni Nadal va ascoltato sempre. Quando si parla di tennisti spagnoli, poi, è praticamente Cassazione. Non a caso ieri lo zio coach di Nadal ha detto che la separazione tra Alcaraz e Ferrero non è avvenuta per motivi tennistici. «Il tennis non c'entra». E infatti, come spiega Marca, c'entrano i soldi. Scrive il quotidiano sportivo madrileno: La negoziazione di un nuovo accordo di collaborazione tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz è la causa principale della rottura tra il miglior allenatore del mondo e il numero uno del tennis maschile.

