Tottenham-Liverpool sabato 20 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Un match imperdibile tra Tottenham e Liverpool, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30. Due squadre in cerca di riscatto dopo recenti risultati opposti: i Reds reduci dalla vittoria contro il Brighton, i Spurs sconfitti dal Nottingham Forest. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette emozioni e strategie da seguire attentamente.

© Infobetting.com - Tottenham-Liverpool (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Il Liverpool ha dato seguito al successo di San Siro battendo 2-0 il Brighton nella sedicesima giornata di Premier League, mentre il Tottenham dopo aver sconfitto per 3-0 lo Slavia Praga è caduto con lo stesso punteggio al City Ground contro il Nottingham Forest. La squadra di Arne Slot non perde da cinque giornate in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

