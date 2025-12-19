Toscana Gospel Choir Partita la rassegna Omaggio a Rosa Parks

È iniziata la 29ª edizione del Toscana Gospel Festival, un appuntamento imperdibile che incanta con musica e emozioni. Quest’anno, il festival rende omaggio a Rosa Parks, simbolo di coraggio e cambiamento, a settant’anni dal suo gesto che ha segnato la storia. Un’occasione speciale per vivere momenti di unione e riflessione attraverso il potere del gospel.

© Quotidiano.net - Toscana Gospel Choir. Partita la rassegna. Omaggio a Rosa Parks E’ partita la 29ª edizione del Toscana Gospel Festival, la rassegna che arriva puntuale alle porte delle feste e che quest’anno omaggia Rosa Parks a settant’anni dal suo gesto rivoluzionario. Fino al 1 gennaio tantissimi concerti saranno dedicati ai diritti e alla libertà. "Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo". Con questa frase, Rosa Parks non ha solo sfidato un’ingiustizia: ha acceso una rivoluzione culturale, civile, spirituale. Il 1° dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un passeggero bianco. Quel gesto semplice, ma rivoluzionario, innescò il boicottaggio dei bus e divenne simbolo della lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: La 29? edizione del Toscana Gospel Festival omaggia Rosa Parks Leggi anche: Voices of Heaven Gospel Choir presenta il Pisa Gospel Festival 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Toscana Gospel Choir. Partita la rassegna. Omaggio a Rosa Parks; Firenze, il Light Gospel Choir in concerto per l'ATT; Fiorentina ad un passo dalla serie B. Toscana Gospel Choir. Partita la rassegna. Omaggio a Rosa Parks - E’ partita la 29ª edizione del Toscana Gospel Festival, la rassegna che arriva puntuale alle porte delle feste e ... msn.com

High Praise Singers. Il Gospel accende Foiano - Per la prima volta arriva a Foiano, nella Chiesa della Collegiata domani lunedì 15 dicembre alle 21 il Toscana ... msn.com

La 29? edizione del Toscana Gospel Festival omaggia Rosa Parks - Arezzo, 4 dicembre 2025 – “Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo. lanazione.it

https://www.mesenotizie.it/eventi/il-toscana-gospel-festival-porta-ad-agliana-the-women-of-god/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.