Torte di Nuvole la dolcezza del Natale raccontata tra cibo e memoria

Scopri le Torte di Nuvole, un viaggio tra sapori e ricordi natalizi. Tra dolci melodie e vassoio ricco di prelibatezze, ogni morso rivela la magia delle feste, tra noci, torroni e biscotti stellati, impreziositi da zuccherini colorati. Un momento di dolcezza che accende il cuore e risveglia le tradizioni più care.

Un'allegra canzone natalizia e un vassoio che svela un tesoro di noci, torroni e biscotti ripieni a forma di stella, tempestati di palline di zucchero colorato. A Reggio Calabria si chiamano petrali, nella Locride sammàrtine, mentre a Vienna, dove Annalisa Oppedisano vive da dieci anni, nessuno.

