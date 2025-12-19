Torna Vinyl Market - oltre 25.000 dischi da Wao Isola e presentazione libro punk rock - The Manges Photo Archive

Torna Vinyl Market, l'evento imperdibile per gli appassionati di musica e vinili a Milano. Oltre 25.000 dischi da WAO Isola e una speciale presentazione del libro "Punk Rock - The Manges Photo Archive". Un'occasione unica per scoprire e acquistare rarechìe, ascoltare musica e immergersi nell'atmosfera vibrante del mondo del vinile. Ti aspettiamo sabato 20 dicembre, dalle 10 alle 20, in via Porro Lambertenghi 7, ingresso gratuito

WAO Isola e Records Family Groove presentano: Vinyl Marketoltre 25.000 dischi in esposizione da WAO Isola+ presentazione libro “PUNK ROCK - THE MANGES PHOTO ARCHIVE” Sabato 20 dicembre dalle 10:00 alle 20:00WAO Isola, Via Porro Lambertenghi 7, Milano Ingresso gratuito Negli spazi di coworking WAO. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

