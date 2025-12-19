Torna Natale insieme il pranzo del 25 dicembre per le persone sole

Natale in compagnia per le persone fragili o sole. Appuntamento giovedì 25 dicembre alla parrocchia di Gesù Redentore con la ventottesima edizione di "Natale Insieme", l’iniziativa del Comune di Modena e Croce Blu, con il sostegno del centro commerciale La Rotonda e dei punti vendita Conad della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

torna natale insieme il pranzo del 25 dicembre per le persone sole

© Modenatoday.it - Torna “Natale insieme”, il pranzo del 25 dicembre per le persone sole

