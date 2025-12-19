Torna Natale insieme il pranzo del 25 dicembre per le persone sole

Natale in compagnia per le persone fragili o sole. Appuntamento giovedì 25 dicembre alla parrocchia di Gesù Redentore con la ventottesima edizione di "Natale Insieme", l’iniziativa del Comune di Modena e Croce Blu, con il sostegno del centro commerciale La Rotonda e dei punti vendita Conad della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Torna “Natale insieme”, il pranzo del 25 dicembre per le persone sole Leggi anche: Torna "Natale in Sesta": insieme per celebrare le eccellenze del territorio Leggi anche: A Battipaglia le aziende festeggiano il Natale insieme: nasce “Together 25” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Insieme è Natale”, torna il pranzo solidale; Insieme a Natale: sabato 13 dicembre il pranzo solidale con le persone senza dimora; Pranzo di Natale Solidale, una tavola speciale per famiglie ed anziani; Un pranzo di Natale lungo una vita. “NATALE INSIEME”, TORNA IL PRANZO PER ANZIANI E PERSONE SOLE - Nel video, l’intervista a: Anna Perazzelli, Presidente Croce Blu Modena Andrea Rizzo, Direttore Centro Commerciale La Rotonda Giovanni Megali, Socio Conad Un Natale da passare insieme e non sentire la ... tvqui.it

Castel San Lorenzo: tutto pronto per il pranzo di Natale con anziani e persone con speciali abilità - Gli anziani e le persone con abilità speciali di Castel San Lorenzo potranno prenotarsi fino a domani rivolgendosi direttamente o telefonando al Comune, un modo per vivere insieme una giornata ... infocilento.it

Natale al Centro Vialarga: "Pranzo gratis per chi è solo" - Lo storico evento di Comune e Spazio Conad è arrivato alla 31ma edizione "Il 25 dicembre alle 12 sarà allestita una tavolata per ospitare 350 persone". msn.com

Al Paese alto torna “Natale al borgo”, tutte le novità bum.comunesbt.it/2025/12/17/al-… #NataleAlBorgo Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com

