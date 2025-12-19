Torna Lucca città di carta Ad aprile la quinta edizione

Torna Lucca Città di Carta, l’atteso festival dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa. Ad aprile, la quinta edizione trasformerà la città in un grande palcoscenico di creatività e cultura, celebrando il fascino della carta e delle sue infinite possibilità. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi, che rende Lucca protagonista di un viaggio tra letteratura, arte e innovazione.

Lucca Città di Carta, il Festival dedicato ai libri, alla carta, all'arte e alla stampa, che lo scorso anno ha registrato 15.000 visitatori, nel 2026 taglia il traguardo della quinta edizione e torna sabato 25 e domenica 26 aprile, con orario 10 - 19, al Real Collegio di Lucca a ingresso gratuito, con un ricco programma di appuntamenti: incontri con scrittori, tavole rotonde, laboratori artistici, workshop, prove di stampa manuale, mostre fotografiche e un programma collaterale interamente dedicato alle famiglie e ai bambini. I suggestivi portici del piano terra, inoltre, ospiteranno, come sempre, la fiera dell'editoria con oltre 60 stand di case editrici, autori, collettivi di scrittori, associazioni culturali e artigiani della carta.

