Torna la Staffetta di Natale | sfida con i remoergometri in piazza dei Cavalieri

Il Natale si avvicina e porta con sé un evento unico: la “Staffetta di Natale” in piazza dei Cavalieri a Pisa. Un’occasione per vivere lo spirito sportivo e le tradizioni remiere in un’atmosfera di festa e solidarietà. Sabato 20 dicembre, dalle 15, tutti sono invitati a partecipare o semplicemente a godersi questa emozionante sfida, che unisce passione, competizione e il calore del tradizionale spirito natalizio.

© Lanazione.it - Torna la "Staffetta di Natale": sfida con i remoergometri in piazza dei Cavalieri Pisa, 19 dicembre 2025 – Sport e tradizioni remiere protagoniste in piazza dei Cavalieri sabato 20 dicembre, dalle ore 15.30, con la seconda edizione della 'Staffetta di Natale' disputata su remoergometri. L'iniziativa rientra nell'ambito delle manifestazioni collaterali che si tengono in occasione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare che nel 2026 sarà ospitata a Pisa. Un momento di sport, festa e aggregazione a cui parteciperanno circa 180 persone. La manifestazione consiste in una gara a staffetta da 250 metri per atleta su remoergometro e, per il divertimento di tutti, in una masterclass di Indoor Rowing di 30 minuti a tempo di musica con un istruttore certificato Concept2.

