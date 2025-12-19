Torna il Presepe Ridente di Valenzano la magia del Natale nel centro storico

Il Presepe Ridente di Valenzano, simbolo della tradizione natalizia barese, torna a incantare il centro storico con la sua magia. Un evento che unisce arte, cultura e comunità, creando un’atmosfera speciale e coinvolgente. Un’opportunità per riscoprire lo spirito del Natale e condividere momenti di gioia con tutta la famiglia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.