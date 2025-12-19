Torna il Presepe Ridente di Valenzano la magia del Natale nel centro storico
Il Presepe Ridente di Valenzano, simbolo della tradizione natalizia barese, torna a incantare il centro storico con la sua magia. Un evento che unisce arte, cultura e comunità, creando un’atmosfera speciale e coinvolgente. Un’opportunità per riscoprire lo spirito del Natale e condividere momenti di gioia con tutta la famiglia.
Il Presepe Ridente di Valenzano torna anche quest’anno come uno degli eventi natalizi più attesi nel barese, rinnovando una tradizione capace di unire cultura, identità e partecipazione. L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale The Glorious Heads, con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
