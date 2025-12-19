Torna il Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz

La 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz si appresta ad animare i Campi Flegrei, portando musica di qualità e atmosfere uniche. Organizzato dall’Associazione Jazz and Conversation APS, questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della musica classica, offrendo un’esperienza culturale ricca di emozioni e convivialità in un contesto suggestivo e accogliente.

© Napolitoday.it - Torna il Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz Pozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei, ideato e organizzato dall’Associazione Jazz and Conversation APS, ente del Terzo Settore attivo da anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz Leggi anche: Il jazz incontra il Cacc’e Mmitt al 'Lucera Jazz & Wine Festival' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz, 4 concerti ai Campi Flegrei; Pozzuoli, il jazz torna d'inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz; Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz 2025: ecco il programma della 17ª edizione; Anfisa Letyago, nuova data al Duel: parte dell'incasso a sostegno dei bambini orfani e vittime di guerra. Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz dal 20 dicembre - Pozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale del ... napolivillage.com

Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz 2025: ecco il programma della 17ª edizione - Pozzuoli ospita la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna invernale del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei, ideata e ... ilmattino.it

Pozzuoli Jazz Festival 2025

POZZUOLI/ Dopo il golpe fallito Europa Verde spacca il fronte: un assessore per tornare in maggioranza Due consiglieri pronti a fare dietrofront... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.