Torna il Matis Club | inaugurazione e prossime serate
Il Matis Club di Bologna torna a scintillare con un entusiasmo rinnovato. Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, preparatevi a vivere serate all'insegna di stile, musica e raffinatezza, in un ambiente che unisce eleganza e energia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle serate di qualità, con una proposta che valorizza ogni dettaglio, offrendo un’esperienza unica di cena e dopocena.
Il ritorno del Matis Club.
