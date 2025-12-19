Torna il Matis Club | inaugurazione e prossime serate

Il Matis Club di Bologna torna a scintillare con un entusiasmo rinnovato. Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, preparatevi a vivere serate all'insegna di stile, musica e raffinatezza, in un ambiente che unisce eleganza e energia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle serate di qualità, con una proposta che valorizza ogni dettaglio, offrendo un’esperienza unica di cena e dopocena.

Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 torna il Matis Club di Bologna, con l'energia e l'eleganza che da sempre lo contraddistinguono e da anni lo collocano con pieno merito tra i locali italiani di riferimento, grazie una proposta – cena e dopocena – curata in ogni dettaglio.

Il ritorno del Matis Club.

