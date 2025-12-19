Tormenta l’ex e la nuova compagna Ora una 52enne dovrà risarcirli

Una donna di 52 anni ha portato a termine un comportamento ossessivo nei confronti dell’ex compagno e della sua nuova partner, pedinandoli e monitorandoli costantemente con passaggi in auto. La sua condotta, culminata con il danneggiamento dell’auto della donna, le costerà ora un risarcimento. Un episodio che evidenzia i rischi di comportamenti persecutori e l’importanza di rispettare la legge.

Aveva pedinato l’ex compagno e la nuova fidanzata di lui, con continui passaggi in auto nei luoghi frequentati da loro, e aveva rigato l’auto della donna. Per questo è stata condannata una 52enne che vive a Recanati. I fatti erano avvenuti tra Recanati e Potenza Picena a partire dal 27 febbraio del 2023. Secondo l’accusa la 52enne, dopo la fine della relazione, aveva iniziato a molestare il suo ex convivente e la nuova compagna di lui. Nella fase iniziale della separazione, approfittando di un giorno in cui lui era fuori la donna era entrata nell’ufficio dell’ex, e aveva nascosto sul piano interno della sua scrivania un registratore, che poi lui aveva scoperto il 27 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

